Власть

Без пломбы — никуда: Кыргызстан усиливает контроль перевозок в ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление от 23 апреля 2024 года № 191, регулирующее механизм отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб в рамках Евразийского экономического союза.

Документ направлен на создание благоприятных условий для взаимной торговли в ЕАЭС и уточняет порядок применения системы контроля грузов на территории страны.

Согласно изменениям:

  • уточнено подчинение Государственной таможенной и Государственной налоговой служб — теперь они официально закреплены за кабинетом министров;
  • определены конкретные места установки и снятия навигационных пломб при перевозке товаров.

В частности, для автомобильных перевозок точки установки пломб расположены вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе — «Чалдовар», «Ак-Жол», «Ак-Тилек», «Чон-Капка» и «Каркыра».

Для железнодорожных перевозок установка и снятие пломб будут осуществляться на ряде станций, включая «Бишкек-1», «Аламедин», «Балыкчи», «Кара-Балта», «Кант» и «Токмок».

Снятие пломб при автоперевозках предусмотрено на территории получателя, а при железнодорожных — в местах разгрузки на указанных станциях.

Постановление вступает в силу через семь дней.
