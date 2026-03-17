В Кыргызстане вводят плату за использование нотариальной системы

Кабинет министров принял постановление о введении платы за использование Единой информационной системы нотариата.
Согласно документу, оплата будет взиматься с частных нотариусов при совершении нотариальных действий и оказании технических услуг через систему.
Размер платы будет определяться Министерством юстиции по согласованию с антимонопольным органом.
Полученные средства направят на техническое сопровождение системы, обеспечение кибербезопасности, резервное хранение данных, а также развитие новых функциональных модулей.
Оплата будет осуществляться через встроенные электронные сервисы, в том числе с использованием QR-кодов. Министерству юстиции поручено обеспечить техническую реализацию механизма оплаты.
Постановление вступит в силу через семь дней.