Власть

В Кыргызстане вводят плату за использование нотариальной системы

Кабинет министров принял постановление о введении платы за использование Единой информационной системы нотариата.

Согласно документу, оплата будет взиматься с частных нотариусов при совершении нотариальных действий и оказании технических услуг через систему.

Размер платы будет определяться Министерством юстиции по согласованию с антимонопольным органом.

Полученные средства направят на техническое сопровождение системы, обеспечение кибербезопасности, резервное хранение данных, а также развитие новых функциональных модулей.

Оплата будет осуществляться через встроенные электронные сервисы, в том числе с использованием QR-кодов. Министерству юстиции поручено обеспечить техническую реализацию механизма оплаты.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Материалы по теме
В Кыргызстане упростили подключение к электросетям для бизнеса
Кабмин изменил правила сборов за лицензии недропользователей
В Кыргызстане расширили приватизацию: в списке новые компании и активы
Кабмин утвердил новые правила выпуска облигаций в Кыргызстане
До конца года без проверок: кабмин вновь предлагает новый мораторий для бизнеса
Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют в Кыргызстане
Касымалиев проверил строительство ключевых автодорог Иссык-Кульской области
Глава кабмина: Старые корпуса больницы в Джети-Огузе требуют срочной замены
В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике
Кабмин изменил порядок освобождения товаров из СЭЗ от НДС
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
16:05
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверял...
16:03
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира
15:54
Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники
15:42
Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить
15:40
Экология, туризм и креатив. В Чолпон-Ате пройдет фестиваль Jaratman