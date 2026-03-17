Власть

Кабмин изменил правила сборов за лицензии недропользователей

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений, регулирующих получение неналоговых доходов от недропользователей.

Согласно постановлению, уточнены функции Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также его подразделений.

В частности, исключены нормы, связанные с прямым администрированием сборов за удержание лицензий на пользование недрами. Вместо этого ведомству закрепили функции согласования расчетов по таким сборам, которые представляют недропользователи.

Кроме того, министерство будет контролировать правильность начисления платежей, составления отчетности и проведения перерасчетов по этим сборам.

Аналогичные изменения внесены и в положение о Кыргызской геологической службе.

Документ вступит в силу через 15 дней.
