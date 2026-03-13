Кабмин разработал спецплан по эвакуации кыргызстанцев из Ближнего Востока

Кабинет министров разработал специальный план по обеспечению безопасности граждан Кыргызстана, оставшихся в зонах вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на портале «Токтом».

Согласно документу, был разработан план эвакуации граждан Кыргызстана, находящихся в зоне вооруженных столкновений на Ближнем Востоке. Координационным органом, ответственным за его реализацию, назначено Министерство иностранных дел КР.

По данным МИД, с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке из региона уже были эвакуированы 300 граждан Кыргызстана.