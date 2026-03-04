Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта

Первые 360 граждан Кыргызстана, находящиеся в ОАЭ, будут вывезены двумя репатриационными рейсами через Оман в ночь на 5 марта и утром того же дня. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его словам, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. В настоящий момент сотрудники дипмиссий организуют сбор граждан и их доставку к пунктам отправления на автобусах.

Имангазиев отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась именно в ОАЭ. Всего в Эмиратах находятся около 10 тысяч кыргызстанцев, из которых на данный момент об эвакуации попросили 1,2 тысячи человек. Остальные являются резидентами страны — они там живут и работают на постоянной основе.

Сложности с вывозом граждан возникли из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран региона. Как сообщил замминистра, небо для полетов закрыли Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Иран. В Омане и Сирии действуют частичные ограничения.

Напомним, всего на Ближнем Востоке находятся более 20 тысяч граждан Кыргызстана, основная часть которых сосредоточена в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.