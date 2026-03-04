15:51
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта

Первые 360 граждан Кыргызстана, находящиеся в ОАЭ, будут вывезены двумя репатриационными рейсами через Оман в ночь на 5 марта и утром того же дня. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его словам, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. В настоящий момент сотрудники дипмиссий организуют сбор граждан и их доставку к пунктам отправления на автобусах.

Читайте по теме
На Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана

Имангазиев отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась именно в ОАЭ. Всего в Эмиратах находятся около 10 тысяч кыргызстанцев, из которых на данный момент об эвакуации попросили 1,2 тысячи человек. Остальные являются резидентами страны — они там живут и работают на постоянной основе.

Сложности с вывозом граждан возникли из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран региона. Как сообщил замминистра, небо для полетов закрыли Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Иран. В Омане и Сирии действуют частичные ограничения.

Напомним, всего на Ближнем Востоке находятся более 20 тысяч граждан Кыргызстана, основная часть которых сосредоточена в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/364548/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Из Джидды в Бишкек и Ош сегодня вывозят более 200 кыргызстанцев
Турция готова стать посредником в урегулировании эскалации на Ближнем Востоке
Самолет со 180 пассажирами прилетит из Омана в Кыргызстан 5 марта
Атака на Иран. Что происходит на Ближнем Востоке на пятые сутки конфликта
Атака на Иран. Армия Узбекистана перешла на усиление
Атака на Иран. Мировые рынки обвалились в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
С 4 марта возобновляются прямые авиарейсы Джидда — Ош
Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана 5–6 марта
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кы...
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области