Резко о России. Подробности резонансного интервью Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии. Его длительность — более часа. Мы посмотрели его за вас и сделали пересказ основных посылов азербайджанского лидера.

Началось интервью с вопроса о соглашении, подписанном между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Дональда Трампа.

Ильхам Алиев отметил, что парафированный в Вашингтоне 8 августа 2025 года документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента Трампа и его команды. Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны», — подчеркнул президент Азербайджана, добавив, что «это (окончание войны. — Прим. 24.kg) открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока».

Отвечая на вопрос о реализации Зангезурского коридора (это транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область на юге Армении. — Прим. 24.kg), Ильхам Алиев углубился в историю: «Для того чтобы объяснить, как так получилось, что Азербайджан был разделен на две части. Это произошло в первые месяцы советизации Азербайджана. После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920-го, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас.

В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван.

Но после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, они перерезали эту линию сообщения. Они перекрыли коридор. И сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван. Это создает массу неудобств и проблем».

Когда к переговорному процессу между Азербайджаном и Арменией подключился Дональд Трамп и его команда, азербайджанская сторона попросила у Америки гарантии для Зангезурского коридора.

Трамп дал коридору свое имя, теперь его называют «Маршрутом Трампа» и уже один этот факт дает Ильхаму Алиеву уверенность, что проект, в частности строительство железной дороги протяженностью 42 километра, будет реализован в ближайшее время.

Задала ведущая «Аль-Арабия» и вопрос об отношениях Азербайджана с Россией, резко изменившихся после того, как был сбит азербайджанский самолет.

Президент Ильхам Алиев: «Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство.



Во-первых, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. По-русски этот режим называется «Ковер», и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются.

За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим воздушным судном, которое летело в тот же российский город. Пилоты получили сигнал и развернулись обратно. На этот раз они не подали такой сигнал. Они подали сигнал уже после того, как самолет был подбит. Значит, они сделали это, чтобы просто ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование. Они ударили по самолету дважды. Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России. Он приземлился в Казахстане, там произошло крушение. Некоторые выжили, и есть их свидетельства. Два человека, находившиеся в самолете, получили ранения от осколков, пробивших фюзеляж. Есть обломки самолета. Я немедленно отправил туда команду. Это недалеко. Всего сорок минут лета отсюда. Наша команда сразу же прибыла на место катастрофы и сняла все на камеру. Вы можете найти запись в интернете. Весь фюзеляж был изрешечен осколками. Он был поврежден российской системой противовоздушной обороны. Прежде всего, вообще не стоило сбивать самолет. Однако это была трагическая ошибка.

Могу привести вам еще один пример. В ходе Второй Карабахской войны, в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть. Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения.

Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели. Ильхам Алиев

То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью. И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях. Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа.

Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам».

В заключении интервью Ильхаму Алиеву был задан вопрос об Организации тюркских государств.

«У организации большой потенциал. Нас объединяют наши корни, что делает организацию уникальной. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это — преимущество. У нас есть природные ресурсы, не во всех странах, но во многих. У нас обширная география. Турция является ведущей военной державой мирового масштаба. В НАТО ее армия занимает второе место после армии США. Азербайджанская армия также продемонстрировала себя на поле боя, а не на парадах.

То же самое и с транспортной инфраструктурой. Когда мы говорим о сегодняшнем дне, о коридорах, нас невозможно обойти стороной. Также важно, что во всех странах — членах организации обеспечена политическая стабильность, между всеми странами налажены дружеские отношения, что действительно делает организацию уникальной. Поэтому нам нужно укреплять ее и делать это конкретными проектами, инвестициями в энергетику, транспорт, культурные проекты.

Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих», — подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

P.S. Видео интервью Ильхама Алиева с русскими субтитрами смотрите здесь.

Прочитать полную печатную версию интервью можно на сайте государственного информационного агентства Азербайджана.