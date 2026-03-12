В КР не было случаев, когда госслужащие сами заявляли о конфликте интересов

В КР не было случаев, когда госслужащие при назначении сами заявляли о конфликте интересов. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Руслан Кубаталиев при обсуждении законопроекта «О конфликте интересов».

Так он ответил на вопрос депутата Эльвиры Сурабалдиевой, которая спросила были за 30 лет случаи, чтобы кто-то из госслужащих добровольно заявил сам на себя о конфликте интересов при работе в том или ином ведомстве.

Замдиректора ответил на этот вопрос отрицательно.

«Думаю, это связано с тем, что до этого времени Закон «О конфликте интересов» не работал должным образом», — отметил Руслан Кубаталиев.

Представитель Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Бактыгуль Усеналиева добавила, что проверка данных назначаемых госслужащих возлагается на отделы кадров ведомств.

Однако Эльвира Сурабалдиева отметила, что на практике сотрудники отдела кадров не смогут, к примеру, если будет выявлен какой-то конфликт интересов сказать об этом своему руководителю.

Бактыгуль Усеналиева добавила, что госслужащие заполняют декларацию о частных интересах, где прописывают свою зарплату, отмечают, работают ли в ведомстве родственники.

«В случае установления недостоверности сведений, указанных в декларации о личных (частных) интересах, лица, на которых распространяется настоящий закон, несут дисциплинарную ответственность», — добавила она.

В парламенте поинтересовались, можно ли родственникам работать в одном госоргане.

Бактыгуль Усеналиева отметила, что нельзя работать близким родственникам, один из которых находится в непосредственном подчинении у другого.