Новые правила для электросамокатов. Дастан Бекешев рассказал о деталях

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев проинформировал о грядущих изменениях в регулировании использования электросамокатов в Кыргызстане.

По его словам, несмотря на удобство этого вида транспорта, у горожан все чаще возникают вопросы к их эксплуатации из-за быстрой езды, опасности для пешеходов и беспорядочной парковки.

Нардеп отметил, что давно поднимал тему регулирования самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как он сообщил, уже одобрен официальный порядок на национальном уровне. Постановлением кабмина от 7 апреля 2025 года утвержден «Порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией (услуги по предоставлению в прокат, аренду и так далее) средств индивидуальной мобильности».

Этот порядок начал действовать с 7 апреля и регулирует деятельность лиц, предоставляющих в аренду или в прокат СИМ (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и тому подобное). Он устанавливает требования к арендодателям, мобильным приложениям, техническому состоянию СИМ, а также права и обязанности как арендодателей, так и пользователей.

В частности, документ устанавливает требования по оборудованию СИМ следующими элементами:

регистрационный номер;

фонарик;

задние стоп-фонари;

передний светоотражатель;

боковые светоотражатели;

встроенный ограничитель скорости до 25 километров в час.

Постановление также определяет порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, включая правила размещения точек проката, контроль за соблюдением порядка, меры при нарушениях, вопросы страхования, защиты персональных данных и технической поддержки.

Кроме того, Дастан Бекешев сказал, что, поскольку национальный порядок устанавливает ряд отсылочных норм, которые будут определены местными кенешами, мэрия разрабатывает проект постановления БГК «Об утверждении порядка предоставления и использования муниципальной территории для размещения средств индивидуальной мобильности на территории Бишкека».

В его рамках будет сделан акцент на предоставление муниципальной территории для размещения точек проката/аренды СИМ. Предусматривается строгий контроль за соблюдением требований по размещению, включая запрет на установку СИМ на проезжей части и в местах, затрудняющих пешеходное движение. В случае нарушений СИМ будут изыматься. Эти меры будут учитываться при заключении договоров с лицами, предоставляющими услуги проката/аренды СИМ. Также будет предложено ввести дополнительные скоростные режимы и определить географические зоны допустимого использования СИМ.