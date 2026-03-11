Парламент одобрил законопроект о сокращении количества госнаград. Решение принято сегодня на заседании при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях» во втором чтении.

Напомним, что законопроект направлен на упорядочение действующей наградной системы, ее актуализацию и повышение престижа государственных наград.

Целью документа являются создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом, а также устранение дублирующих норм и повышение общественной значимости наград.

Из 46 видов существующих госнаград предлагается оставить 18 и добавить два новых высших почетных звания: «Кыргыз Республикасынын жаратманы» — за выдающийся новаторский вклад и создание значимого результата на национальном уровне и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы» — за подвиги и достижения, ставшие символом национальной гордости, в том числе героизм и международные успехи.

Спикер парламента Марлен Маматалиев сообщил, что организована специальная площадка, на которой рассмотрены поступившие вопросы и предложения.

«В рамках поступивших предложений учтены вопросы, которые ранее поднимались как одни из самых важных. В частности, сохраняется звание «Народный учитель». Также остаются звания «Народный врач», «Народный артист», «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный художник» и другие», — сказал он.

По итогам обсуждения депутаты поддержали и одобрили законопроект во втором чтении.