15:22
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Парламент одобрил законопроект о сокращении количества госнаград

Парламент одобрил законопроект о сокращении количества госнаград. Решение принято сегодня на заседании при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях» во втором чтении.

Напомним, что законопроект направлен на упорядочение действующей наградной системы, ее актуализацию и повышение престижа государственных наград.

Целью документа являются создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом, а также устранение дублирующих норм и повышение общественной значимости наград.

Из 46 видов существующих госнаград предлагается оставить 18 и добавить два новых высших почетных звания: «Кыргыз Республикасынын жаратманы» — за выдающийся новаторский вклад и создание значимого результата на национальном уровне и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы» — за подвиги и достижения, ставшие символом национальной гордости, в том числе героизм и международные успехи.

Спикер парламента Марлен Маматалиев сообщил, что организована специальная площадка, на которой рассмотрены поступившие вопросы и предложения.

«В рамках поступивших предложений учтены вопросы, которые ранее поднимались как одни из самых важных. В частности, сохраняется звание «Народный учитель». Также остаются звания «Народный врач», «Народный артист», «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный художник» и другие», — сказал он.

По итогам обсуждения депутаты поддержали и одобрили законопроект во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365518/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Центризбирком предлагают сократить: к чему может привести реформа его состава
Торага ЖК призвал журналистов не дискредитировать работу депутатов
Торага ЖК озвучил, какую зарплату получают депутаты
Депутатская группа «Ата-Журт» сменила название
Депутаты одобрили законопроект о сокращении количества государственных наград
Дастан Бекешев: Вручение госнаград должно иметь эффект неожиданности
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС»
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
15:20
В Кыргызстане мопеды станут транспортом: нужны регистрация и права категории А1 В Кыргызстане мопеды станут транспортом: нужны регистра...
15:11
Парламент одобрил законопроект о сокращении количества госнаград
15:04
В городе Ош закрыли аптеку: контрабандные лекарства и работа без лицензии
14:52
О чем в Жогорку Кенеше говорил Садыр Жапаров. Коротко
14:42
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США