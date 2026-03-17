Власть

Комитет ЖК одобрил законопроект о сокращении количества госнаград

Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях» в третьем чтении одобрен законопроект о сокращении количества госнаград. 

Напомним, что документ направлен на упорядочение действующей наградной системы, ее актуализацию и повышение престижа государственных наград.

Целью являются создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом, а также устранение дублирующих норм и повышение общественной значимости наград.

Из 46 видов существующих госнаград предлагается оставить 18 и добавить два новых высших почетных звания: «Кыргыз Республикасынын жаратманы» — за выдающийся новаторский вклад и создание значимого результата на национальном уровне и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы» — за подвиги и достижения, ставшие символом национальной гордости, в том числе героизм и международные успехи.

Ранее на заседании спикер парламента Марлен Маматалиев сообщил, что организована специальная площадка, на которой рассмотрены поступившие вопросы и предложения.

«В рамках поступивших предложений учтены вопросы, которые ранее поднимались как одни из самых важных. В частности, сохраняется звание «Народный учитель». Также остаются звания «Народный врач», «Народный артист», «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный художник» и другие», — сказал он.

Члены комитета одобрили законопроект в третьем чтении.
