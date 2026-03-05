Депутатам ЖК показали аварийную школу в Таласе. Ее построили в 1932 году

Члены депутатской группы «Элдик» провели выездное заседание в Таласской области, где ознакомились с состоянием объектов социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в ходе визита подняты актуальные проблемы в сферах образования, здравоохранения и развития объектов инфраструктуры, а также выдвинуты предложения по их решению.

Депутаты парламента ознакомились с состоянием учебного корпуса общеобразовательной школы № 4 в Таласе. Одноэтажное здание учебного заведения введено в эксплуатацию в 1932 году. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и не имеет необходимых условий для обучения. Фундамент просел, а стены в учебных классах отсырели из-за влаги. По данным администрации школы, несмотря на сокращение числа учеников в последние годы, в настоящее время обучается более 450 детей.

Нардепы призвали срочно построить новую школу, а руководитель группы Акылбек Тумонбаев поручил заместителю министра строительства Самату Джантелиеву включить проект строительства объекта в план этого года.

Также поднят вопрос о переносе региональной туберкулезной больницы, расположенной в густонаселенном районе Таласа, в другое место.

Заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев сообщил, что вопрос рассмотрят всесторонне и примут соответствующие решения.