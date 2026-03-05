16:00
Власть

Повышение тарифов на воду. Дайырбек Орунбеков поддержал депутатскую инициативу

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков прокомментировал инициативу депутата Жогорку Кенеша Табылды Муратбекова, который выступил с предложением повысить тариф на оплату чистой воды и за это подвергается критике со стороны некоторых людей.

По его словам, в целом, депутат говорит правильно.

«Друзья, давайте признаем честно: мы действительно используем чистую воду с огромными растратами. Причина в том, что она почти бесплатная. Сколько раз я вижу людей, которые, умываясь, оставляют воду течь и просто стоят, глядя в зеркало? Наверное, вы тоже замечаете это каждый день. Во время бритья почти никто не закрывает кран — это расточительство, которое ежедневно происходит в каждом доме.

Многие используют питьевую чистую воду для полива огородов и хозяйственных работ. Между тем в мире есть страны, где люди остро нуждаются даже в капле воды. Вы и сами знаете, что в будущем проблема воды может стать одной из глобальных», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что даже если не говорить об этом, расходы на обслуживание системы чистой воды, которая должна доходить до каждого дома, сегодня не окупаются.

«Поэтому прежде чем критиковать народного представителя, поднявшего вопрос о тарифах, каждому из нас стоит научиться бережно использовать воду. Недаром наши предки говорили: «Кто уважает воду — будет велик, а кто ее не ценит — будет унижен»», — добавил он.

Напомним, что депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков предложил повысить тарифы на питьевую воду в Кыргызстане. По его словам, средний тариф по стране может вырасти примерно на 14,38 сома за кубометр, что доведет его до 36,99 сома.
