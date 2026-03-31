Общество

Тариф повысили. Почасовую оплату парковок в Бишкеке утвердил горкенеш

За парковки, оснащенные автоматизированной системой, в Бишкеке будут взимать почасовую оплату. Соответствующий проект постановления принят сегодня на очередной сессии городского кенеша.

По словам заместителя мэра Азамата Кадырова, документ доработан совместно с профильными комиссиями БГК.

Он предусматривает деление города на две зоны.

Первая зона — центр города.

Тариф здесь с 8.00 до 20.00 составит 50 сомов за первые два часа, далее — 10 сомов за каждый последующий час. После 20.00 парковка бесплатная.

Вторая зона — спальные районы.

Тариф с 9.00 до 18.00 составит 30 сомов за первые два часа, далее — 10 сомов за каждый последующий час.

Первые 15 минут парковка будет предоставляться бесплатно. Также плата не будет взиматься со спецмашин и с водителей с инвалидностью.

В настоящее время, напомним, за парковку взимают всего 25 сомов с 8.00 до 20.00, независимо от времени стоянки машины.

Вице-мэр подчеркнул, что главная цель — упорядочить парковки и создать условия для водителей.

Все больше муниципальных парковок с QR-кодами появляется на улицах Бишкека

«Если вы поддержите проект постановления, то мы далеки от того, чтобы завтра же начать взимать почасовую оплату. Только после того, как создадим все условия — заасфальтируем, нанесем разметку, установим паркоматы, видеонаблюдение, информационные стенды. Автоматизированная система пока не установлена», — сказал Азамат Кадыров.

По его данным, в 2026 году планируется собрать 277 миллионов сомов за парковку машин, но цифры вырастут после автоматизации системы.

В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека всего 82,8 миллиона сомов.
