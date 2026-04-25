Летом потребление воды в Бишкеке увеличивается на 25 процентов

Летом потребление воды в Бишкеке вырастает на 25 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Алибек Канымет уулу.

По его словам, зимой до 30 процентов скважин, а их более 345, находится в резерве.

«Основным потребителем питьевой воды является население, на долю которого приходится около 70 процентов добываемого ресурса. Увеличение водопотребления населения в весенне-летний период связано не только с физиологическими потребностями человека, а, прежде всего, с небрежным и нерациональным отношением к питьевой воде и ее использованием на полив зеленых насаждений и приусадебных участков», — сказал Алибек Канымет уулу.

Он отметил, что столица запитана в основном из двух резервуаров подземных вод (Аламединского и Ала-Арчинского).

Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы

«Для стабилизации уровня горизонта подземных вод заключен договор между Бишкекводоканалом и Аламединским районным управлением водного хозяйства на оказание услуг по подаче воды для наполнения подпиточных озер водозабора Орто-Алыш. Он питает более 40 процентов населения города и является одним из самых крупных сооружений в республике», — добавил Алибек Канымет уулу.

По его словам, чистка скважин проводится постоянно. В целом система водоснабжения города работает в штатном режиме, аварийные ситуации устраняются в нормативные сроки.

Ранее сообщалось, что вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Согласно проекту постановления, базовый тариф на воду может составить 15,73 сома за кубометр, на канализацию — 6,8 сома. Эти ставки согласованы со Службой антимонопольного регулирования.
