15:50
Власть

Повысить тариф на воду в Кыргызстане почти до 37 сомов предложил депутат ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков предложил повысить тарифы на питьевую воду в Кыргызстане. По его словам, средний тариф по стране может вырасти примерно на 14,38 сома за кубометр, что доведет его до 36,99 сома.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Табылды Муратбеков
Инициатива связана с тем, что действующие тарифы, по мнению парламентария, давно не покрывают реальную себестоимость услуг водоснабжения. Из-за нехватки средств водоканалы не могут полноценно обновлять инфраструктуру, а сети водоснабжения в ряде регионов продолжают изнашиваться.

Табылды Муратбеков отметил, что предлагаемое повышение является «незначительным» и не должно вызвать социальной напряженности среди населения. В качестве аргумента в документе приводится сравнение с бутилированной водой: один литр стоит более 25 сомов, тогда как даже после повышения водопроводная вода останется значительно дешевле.

По мнению депутата, увеличение тарифа позволит направить дополнительные средства на ремонт и модернизацию водопроводных сетей, а также обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения в городах и селах страны.

Вопрос повышения тарифов на воду обсуждается в рамках подготовки изменений в законодательство и реформирования системы водоснабжения. Окончательное решение будут принимать после рассмотрения предложений государственных органов и парламента.
