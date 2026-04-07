Общество

Тарифы на воду пересмотрят: кабмин меняет правила расчета

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Документ направлен на совершенствование системы тарифного регулирования в сфере питьевой воды и канализации. В частности уточняются подходы к расчету затрат — теперь при формировании тарифов будут учитываться как планируемые, так и фактические расходы.

Одним из ключевых нововведений стало обязательное проведение общественных обсуждений тарифов. В них должны участвовать представители госорганов, потребителей, СМИ, независимые эксперты и другие заинтересованные стороны. При этом местные власти обязаны заранее публиковать информацию о планируемом изменении тарифов.

Также вводится механизм отказа в случае выявления несоответствий в расчетах тарифов — антимонопольный орган будет обязан письменно обосновывать причины отклонения заявок.

Кроме того, предусмотрена возможность пересмотра тарифов с учетом уровня инфляции — на основе официальных данных Нацстаткома по индексу потребительских цен.

Власти рассчитывают, что изменения сделают процесс формирования тарифов более прозрачным и сбалансированным с учетом интересов потребителей и поставщиков услуг.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Материалы по теме
Жажда региона: как климат «съедает» воду Центральной Азии уже сегодня
Кыргызстан готовится к дефициту воды и усиливает контроль за поливом
Мы оплачиваем половину стоимости воды. Какие изменения предлагал новый закон
Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города
Новые тарифы в Кыргызстане покроют лишь 45 процентов себестоимости электричества
Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Парковки в Бишкеке могут стать платными. Прайс по зонам
Суд обязал администрацию Трампа вернуть импортерам более $130 миллиардов тарифов
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
7 апреля, вторник
10:43
Депутат предлагает проверить исполнение всех соглашений КР в энергетике Депутат предлагает проверить исполнение всех соглашений...
10:42
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж
10:39
Страховых брокеров и актуариев КР внесут в платный государственный реестр
10:38
Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
10:30
Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава