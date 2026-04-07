Тарифы на воду пересмотрят: кабмин меняет правила расчета

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Документ направлен на совершенствование системы тарифного регулирования в сфере питьевой воды и канализации. В частности уточняются подходы к расчету затрат — теперь при формировании тарифов будут учитываться как планируемые, так и фактические расходы.

Одним из ключевых нововведений стало обязательное проведение общественных обсуждений тарифов. В них должны участвовать представители госорганов, потребителей, СМИ, независимые эксперты и другие заинтересованные стороны. При этом местные власти обязаны заранее публиковать информацию о планируемом изменении тарифов.

Также вводится механизм отказа в случае выявления несоответствий в расчетах тарифов — антимонопольный орган будет обязан письменно обосновывать причины отклонения заявок.

Кроме того, предусмотрена возможность пересмотра тарифов с учетом уровня инфляции — на основе официальных данных Нацстаткома по индексу потребительских цен.

Власти рассчитывают, что изменения сделают процесс формирования тарифов более прозрачным и сбалансированным с учетом интересов потребителей и поставщиков услуг.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.