К 2040 году 33 страны столкнутся с острой нехваткой воды: исследование

К 2040 году сразу 33 страны мира окажутся в зоне крайне высокого водного стресса. Об этом говорится в исследовании World Resources Institute (WRI).

Согласно анализу, проведенному на основе климатических моделей и социально-экономических сценариев, дефицит воды будет связан с ростом потребления и ограниченными ресурсами.

Эксперты отмечают, что основной причиной станет одновременное давление сразу нескольких факторов:

увеличение численности населения;

изменение климата;

рост потребления воды в сельском хозяйстве, энергетике и городах.

Особенно сложная ситуация прогнозируется в государствах Ближнего Востока — на этот регион приходится почти половина стран с наибольшим риском. Уже сейчас он считается одним из самых уязвимых по обеспеченности водой.

Проблема носит глобальный характер. Даже крупные экономики, такие как США, Китай и Индия, сохранят высокий уровень водного стресса, особенно на региональном уровне.

В исследовании подчеркивается: в условиях дефицита воды государства становятся уязвимыми даже к незначительным изменениям климата и осадков, что может повлиять на экономику, сельское хозяйство и социальную стабильность.

Ранее международные организации также сообщали, что уже сегодня более 2 миллиардов человек в мире испытывают нехватку питьевой воды.