Власть

Депутат просит ускорить оформление участков в жилмассиве «Бакай-Ата»

Депутат Уланбек Жаанбаев просит ускорить оформление участков в жилмассиве «Бакай-Ата». Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, новостройка «Бакай-Ата» была образована в 1989 году и является одним из первых жилых массивов столицы.

«В районе уже имеется основная инфраструктура — газоснабжение и канализация, но остается вопрос 96 семей, которые до сих пор не могут полностью оформить право собственности на свои дома. Они обращаются к нам с просьбой ускорить оформление земельных участков, так как срок действия указа президента по земельной амнистии истекает в марте», — добавил он.
