Бизнесменам Катара обещают необходимую помощь в реализации проектов в КР

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Кыргызской Республике Али Джабер Аль-Марри.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарской повестки дня по различным направлениям партнерства.

В частности, отмечена важность проведения в 2026 году в Бишкеке второго заседания Кыргызско-Катарской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также организации визитов на высоком уровне.

Бакыт Торобаев выразил готовность оказать катарским инвесторам необходимую помощь в реализации взаимовыгодных проектов в КР.

Али Джабер Аль-Марри подтвердил свою поддержку реализации достигнутых ранее договоренностей и выразил заинтересованность в многостороннем сотрудничестве.
