Биньямин Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе

Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе, сообщает Channel 12.

Фото Reuters. 9 сентября армия Израиля нанесла высокоточный удар по столице Катара

Уточняется, что премьер-министр Израиля в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября.

Биньямин Нетаньяху также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в результате этой атаки.

Отмечается, что стороны могут обсудить компенсацию ущерба, но уже сами извинения считаются «значительным шагом», поскольку это было условием Катара для возобновления его участия в качестве посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС. По мнению администрации Дональда Трампа, без посредничества Катара будет сложно достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении войны.

В ходе телефонного разговора США, Израиль и Катар договорились создать трехсторонний механизм для урегулирования разногласий, возникших после ударов по ХАМАС в Дохе, заявили в Белом доме.

Напомним, 9 сентября 2025 года армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара.