12:36
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Власть

Биньямин Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе

Биньямин Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе, сообщает Channel 12.

Reuters
Фото Reuters. 9 сентября армия Израиля нанесла высокоточный удар по столице Катара

Уточняется, что премьер-министр Израиля в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября.

Биньямин Нетаньяху также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в результате этой атаки.

Отмечается, что стороны могут обсудить компенсацию ущерба, но уже сами извинения считаются «значительным шагом», поскольку это было условием Катара для возобновления его участия в качестве посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС. По мнению администрации Дональда Трампа, без посредничества Катара будет сложно достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении войны.

В ходе телефонного разговора США, Израиль и Катар договорились создать трехсторонний механизм для урегулирования разногласий, возникших после ударов по ХАМАС в Дохе, заявили в Белом доме.

Напомним, 9 сентября 2025 года армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345364/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН
Глава МИД Кыргызстана посетит с рабочим визитом Государство Катар
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет
Израиль начал новую войну?
Оториноларингологи НЦОМиД повысили квалификацию в Москве
Минздрав Кыргызстана просит Катар помочь с ремонтом психиатрических больниц
Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответственность за крушение AZAL
Убийство Айзирек. Брата блогера, оскорбившего женщину, задержали за угрозы
Кыргызстан и Катар намерены создать деловой совет
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Бюджет и&nbsp;12-летнее образование. В&nbsp;кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
Атака на&nbsp;Газу. Премьер-министра Израиля освистали на&nbsp;Генеральной Ассамблее ООН Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН
Молодых учителей обещают обеспечить жильем от&nbsp;ГИК с&nbsp;нулевой процентной ставкой Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
30 сентября, вторник
12:31
Ведутся поиски женщины, упавшей в реку Аламедин Ведутся поиски женщины, упавшей в реку Аламедин
12:29
В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры новый руководитель
12:17
Прием в первый класс. В Кыргызстане завершается запись в школу
12:15
Кыргызстан и Казахстан отказались от проведения Игр стран СНГ в 2027 году
12:00
Жизнь после 65. Население Кыргызстана находится на пороге старости