Посол Кыргызстана в Катаре освобожден от должности за нарушение этики

Марат Нуралиев освобожден от должности посла Кыргызстана в Катаре за нарушение этики государственного служащего. Об этом сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что Марат Нуралиев работал хорошо, но нарушил этику.

«Поскольку он государственный служащий, должен соблюдать этику. Поэтому мы внесли предложение освободить его от должности», — сказал министр.

Он добавил, что будут проводиться проверки в отношении сотрудников ведомства на предмет соблюдения этики государственного служащего.

Об освобождении Марата Нуралиева от должности посла КР в Катаре, на которую он назначен два года назад, стало известно в конце декабря 2025-го. О причинах такого решения официально не сообщалось. Однако в социальных сетях появилась информация, что Марата Нуралиева уличили в двоеженстве, которое запрещено законодательством республики.
