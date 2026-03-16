Власть

Комитет одобрил законопроект о сокращении сроков хранения кредитной истории

На заседания Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты расссмотрели законопроект «Об обмене кредитной информацией» в третьем чтении.

Согласно поправкам, сроки хранения кредитной истории кыргызстанцев будут значительно сокращены: для негативной информации — с пяти до двух лет, а для позитивной — с 7 до 5 лет. 

Законопроектом предусматривается сокращение сроков хранения кредитных данных, что позволит облегчить доступ граждан к займам, снизить нагрузку на банковскую систему и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

«С учетом предложений депутатов, мы предлагаем сократить регистрацию негативной истории до двух лет, а позитивной — до пяти», — сообщала ранее заместитель министра экономики Беназир Нурланова.

По словам замминистра, данные изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере кредитной информации и создание более благоприятных условий для заемщиков, которые ранее сталкивались с длительными ограничениями из-за прошлых задолженностей.

Комитет одобрил законопроект без обсуждения в третьем чтении.
