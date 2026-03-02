Депутат: Семья не смогла выехать в умру из-за штрафа, о котором даже не знала

Семья не смогла выехать в умру из-за штрафа, о котором даже не знала. Об этом заявила сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Жылдыз Садырбаева.

По словам парламентария, к ней обратилась семья из пяти человек.

«Все они хотели выехать в малый хадж. Члены семьи долго готовились к этому событию, проверили свой статус на наличие задолженности. По системе «Тундук» у них не вышло никаких штрафов. Однако на рейс их не пустили сотрудники Погранслужбы, ссылаясь на наличие долгов по штрафам в размере 1 тысячи сомов. Получается, люди страдают от того, что системы Погранслужбы и «Тундука» не унифицированы и не имеют единой базы по должникам. А в итоге семье нанесен большой ущерб, они потеряли столько денег! При этом, оплатив долг в аэропорту, информация об этом появляется в системе только через три часа. Самолет же не будет ждать, пока система считает оплату?» — отметила Жылдыз Садырбаева.

Первый замглавы Погранслужбы Марат Маралбаев отметил, что у ведомства есть СВМ-система, где отражаются все штрафы. «Да, иногда происходят накладки, о которых вы говорите. Но в таких случаях мы пытаемся оперативно решать проблемы на месте. Любой гражданин может проверить свои долги по QR-коду на КПП», — добавил он.