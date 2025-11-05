Участок в центре столицы площадью 100 квадратных метров и находящееся на нем помещение аптеки площадью 35 квадратных метров передано в муниципальную собственность. Объект располагается на улице Боконбаева, № 144б. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Бишкека.

На баланс муниципалитета участок был возвращен управлением по контролю за землепользованием мэрии Бишкека. Ранее он находился в пользовании частного предпринимателя. В результате проведенной разъяснительной работы имущество добровольно возвращено городу.