Масштабную контрабандную схему по ввозу и продаже лекарств выявили в Кыргызстане

Госкомитет нацбезопасности раскрыл масштабную схему по незаконному ввозу и обороту контрабандных лекарственных препаратов. Преступная сеть охватывала не только Бишкек, но и регионы страны, сообщил пресс-центр ГКНБ.

В рамках следственно-оперативных мероприятий 11 сентября 2025 года в Бишкеке провели обыск на складе, который работал без разрешительных документов. Там обнаружили особо крупные партии лекарств, ввезенных из стран Европы и СНГ.

Сотрудники ГКНБ также опечатали 10 аптек, куда поступали контрабандные препараты. По данным следствия, незаконные медикаменты распространяли по всей стране, включая города Ош и Джалал-Абад, населенные пункты Иссык-Кульской области.











Организатором незаконной схемы оказалась гражданка Кыргызстана 1973 года рождения, которую задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.