Происшествия

Масштабную контрабандную схему по ввозу и продаже лекарств выявили в Кыргызстане

Госкомитет нацбезопасности раскрыл масштабную схему по незаконному ввозу и обороту контрабандных лекарственных препаратов. Преступная сеть охватывала не только Бишкек, но и регионы страны, сообщил пресс-центр ГКНБ.

В рамках следственно-оперативных мероприятий 11 сентября 2025 года в Бишкеке провели обыск на складе, который работал без разрешительных документов. Там обнаружили особо крупные партии лекарств, ввезенных из стран Европы и СНГ.

Сотрудники ГКНБ также опечатали 10 аптек, куда поступали контрабандные препараты. По данным следствия, незаконные медикаменты распространяли по всей стране, включая города Ош и Джалал-Абад, населенные пункты Иссык-Кульской области.

В ходе обысков изъяли сильнодействующие и психотропные препараты, которые продавали без рецептов и назначений врача. Факт незаконной реализации подтвержден в ходе контрольных закупок.

Организатором незаконной схемы оказалась гражданка Кыргызстана 1973 года рождения, которую задержали и водворили в СИЗО ГКНБ.

Расследование продолжается. ГКНБ предупредил все фармацевтические компании о необходимости строгого соблюдения законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343720/
