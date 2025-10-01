В Бишкеке прошел рейд «Аптека»: фармацевтов предупредили об ответственности

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека провели профилактическое мероприятие «Аптека».

В ходе рейда проверили столичные аптеки на предмет возможных нарушений при продаже лекарств. Фармацевтам и владельцам аптечных точек напомнили о постановлении кабинета министров КР «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах».

Им разъяснили: незаконное распространение или продажа препаратов, находящихся под государственным контролем, влечет уголовную ответственность.