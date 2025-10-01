12:09
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке прошел рейд «Аптека»: фармацевтов предупредили об ответственности

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека провели профилактическое мероприятие «Аптека».

В ходе рейда проверили столичные аптеки на предмет возможных нарушений при продаже лекарств. Фармацевтам и владельцам аптечных точек напомнили о постановлении кабинета министров КР «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах».

Им разъяснили: незаконное распространение или продажа препаратов, находящихся под государственным контролем, влечет уголовную ответственность.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345542/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Лекарства в госаптеках дешевле всего на 5 процентов вместо обещанных 15
Масштабную контрабандную схему по ввозу и продаже лекарств выявили в Кыргызстане
В Бишкеке продолжают штрафовать за курение в неположенных местах
В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле
В Бишкеке оштрафовали 17 человек за курение в неположенных местах
Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали сутенершу
Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю
Более 150 пьяных водителей выявили в Чуйской области за месяц
На Ошском рынке прошел рейд для предотвращения незаконной торговли лягушками
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
1 октября, среда
12:04
Государство расширит перечень бесплатных социальных услуг для пожилых Государство расширит перечень бесплатных социальных усл...
11:44
На таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам
11:23
Госрегистр в Бишкеке вновь изменил график работы: теперь принимают с 7 утра
11:20
Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
11:18
Более 90 миллионов сомов выделяет Минсельхоз на покупку машин