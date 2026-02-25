Сменились главы двух парламентских комитетов. Соответствующее решение приняли депутаты ЖК по итогам голосования.

Главой комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции стал Суюнбек Омурзаков, а главой комитета по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам стала Гулкан Молдобекова.

Напомним, что ранее соответствующие заявления о сложении полномочий поступили от руководителя комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Болотбека Борбиева и комитета по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам Гульсункан Джунушалиевой.