Власть

Сменились главы двух парламентских комитетов

Сменились главы двух парламентских комитетов. Соответствующее решение приняли депутаты ЖК по итогам голосования. 

Главой комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции стал Суюнбек Омурзаков, а главой комитета по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам стала Гулкан Молдобекова. 

Напомним, что ранее соответствующие заявления о сложении полномочий поступили от руководителя комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Болотбека Борбиева и комитета по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам Гульсункан Джунушалиевой.
