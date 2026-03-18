В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил

На заседании Жогорку Кенеша избраны председатели профильных комитетов и их заместители. По итогам голосования принято соответствующее постановление.

Депутатские группы выдвинули кандидатов на руководящие должности комитетов, после чего были утверждены нижеследующие решения.

Бакыт Тентишев избран председателем комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Гульнара Акимбаева возглавила комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту.

Кубанычбек Самаков назначен председателем комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

Ырысбек Атажанов возглавил комитет по науке, образованию, инновациям, информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.

Также избраны заместители председателей комитетов. Жаныбек Аматов стал зампредом комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Гульшаркан Култаева — зампредом комитета по конституционному законодательству. Советбек Рустамбек уулу — зампредом комитета по труду, здравоохранению, социальным вопросам и делам женщин. Нуржамал Торобекова — зампредом комитета по науке, образованию и культуре.