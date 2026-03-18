Власть

В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил

На заседании Жогорку Кенеша избраны председатели профильных комитетов и их заместители. По итогам голосования принято соответствующее постановление.

Депутатские группы выдвинули кандидатов на руководящие должности комитетов, после чего были утверждены нижеследующие решения.

  • Бакыт Тентишев избран председателем комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.
  • Гульнара Акимбаева возглавила комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту.
  • Кубанычбек Самаков назначен председателем комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.
  • Ырысбек Атажанов возглавил комитет по науке, образованию, инновациям, информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.

Также избраны заместители председателей комитетов. Жаныбек Аматов стал зампредом комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Гульшаркан Култаева — зампредом комитета по конституционному законодательству. Советбек Рустамбек уулу — зампредом комитета по труду, здравоохранению, социальным вопросам и делам женщин. Нуржамал Торобекова — зампредом комитета по науке, образованию и культуре.
Материалы по теме
В парламенте произошли кадровые перестановки в комитетах
В ЖК просят открыть филиал учреждения «Кыргызтест» на юге страны
ЦИК официально лишила Нурланбека Азыгалиева депутатского мандата
Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров
Депутата Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС
В Жогорку Кенеше назначен новый руководитель пресс-службы
Жайнак Усен уулу назначен советником спикера ЖК по вопросам цифровизации
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве