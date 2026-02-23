Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы о присвоении воинских и специальных званий отдельным руководителям правоохранительных и силовых структур.
Соответственно указам главы государства высшее специальное звание «генерал-полковник милиции» получил Улан Ниязбеков.
Высшее воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено Жумгалбеку Шабданбекову, который недавно возглавил ГКНБ.
Кроме того, воинские звания «генерал-майор» получили Акылбек Намазов (новый заместитель председателя ГКНБ), Уранбек Шадыбеков, Тариэл Отонбаев, Талайбек Шаршеев, Талантбек Талипов, Алишер Эрбаев (новый заместитель председателя ГКНБ — директор Антитеррористического центра ГКНБ).
Специальное звание «генерал-майор юстиции» присвоили Малику Маамыталиевичу Бектурганову (новый первый заместитель генерального прокурора).