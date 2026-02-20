Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»

«Я тоже не сторонник так называемого «маски-шоу». Вообще, вся деятельность спецслужб предполагает изрядную долю секретности и непубличности», — заявил новый глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в интервью изданию «Вечерний Бишкек».

По его словам, в рамках проводимых организационно-штатных преобразований в ГКНБ основной упор сделают на классические и традиционные методы оперативной и аналитической работы.

«Нужна деполитизация ГКНБ, подразумевающая освобождение его от влияния политических партий, идеологий и чьих бы то ни было конъюнктурных интересов. Госкомитет национальной безопасности не должен быть политическим инструментом», — отметил Жумгалбек Шабданбеков.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подчеркивал важность изменения подходов в работе силовиков: «Я дал поручение силовым органам: «В борьбе с криминалом и коррупцией у вас зеленый свет, только работайте без «маски-шоу», без пиара, спокойно и профессионально»».

По словам главы государства, если порядок удалось навести быстро, то для системной победы над коррупцией необходим профессионализм и отказ от демонстративных акций.