В Иссык-Кульской области продолжается реконструкция автодороги Балыкчи — Боконбаев — Каракол. Первые 25 километров отремонтируют до 1 мая, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, работы на первом отрезке трассы перешли в завершающую стадию. Этот участок планируется открыть для движения транспорта к 1 мая.

На отрезке с 0 по 25-й километр завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты заканчивают обустройство дорожной инфраструктуры для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.

Также установлены дорожные знаки и смонтированы металлические сетки для укрепления обочин, которые нужны для обеспечения безопасности движения.

Напомним, общая протяженность трассы Балыкчи — Боконбаев — Каракол составляет 141,6 километра.