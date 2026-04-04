Общество

Первые 25 километров дороги Балыкчи — Боконбаев — Каракол отремонтируют до 1 мая

В Иссык-Кульской области продолжается реконструкция автодороги Балыкчи — Боконбаев — Каракол. Первые 25 километров отремонтируют до 1 мая, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото из архива

По ее данным, работы на первом отрезке трассы перешли в завершающую стадию. Этот участок планируется открыть для движения транспорта к 1 мая.

На отрезке с 0 по 25-й километр завершили укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты заканчивают обустройство дорожной инфраструктуры для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.

Также установлены дорожные знаки и смонтированы металлические сетки для укрепления обочин, которые нужны для обеспечения безопасности движения.

Напомним, общая протяженность трассы Балыкчи — Боконбаев — Каракол составляет 141,6 километра.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
