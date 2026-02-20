Шабданбеков: Впредь в ГКНБ не будет неприкасаемых

«Впредь в госорганах (не только в ГКНБ) не будет неприкасаемых. Все замеченные в неправомерных действиях будут нести ответственность перед законом», — заявил новый глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в интервью одному из местных изданий.

Комментируя последние задержания, он отметил, что лица, допустившие нарушения, уже освобождены от занимаемых должностей и выведены за штат органов национальной безопасности. Их действиям обязательно будет дана правовая оценка, о чем будет проинформирована общественность.

«Госкомитет национальной безопасности продолжит системную борьбу с коррупцией и организованной преступностью исключительно законными методами. И без тех самых «маски-шоу», — подчеркнул Жумгалбек Шабданбеков.

Читайте по теме Указом президента Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем ГКНБ

Как отметил он, в целом реформа ГКНБ направлена на адаптацию органов безопасности к современным угрозам и вызовам, усиление работы по вопросам разведки и контрразведки, противодействие терроризму и экстремизму, дальнейшее искоренение коррупции, пресечение организованной преступности, обеспечение информационной и экономической безопасности страны. Также приоритетами являются борьба со злоупотреблениями внутри структуры, поднятие ее престижа, централизация управления и укрепление государственной власти.

«Этим и будем заниматься, создадим структуру, не уступающую спецслужбам других государств», — подытожил Жумгалбек Шабданбеков.