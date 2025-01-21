Декларационная кампания. У главы МВД теперь нет 40 гектаров земли

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Представлены данные о заработке и имуществе министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Согласно данным ГНС, доход главы правоохранительного ведомства за указанный период составил 1 миллион 216 тысяч 821 сом. Это больше, чем сообщалось в его декларации за 2021-й (848 тысяч 937 сомов).

О своих расходах Улан Ниязалиев ничего не сообщил.

В качестве недвижимого имущества указан земельный участок площадью 800 квадратных метров, предназначенный для придомового, приусадебного или садово-огородного использования.

О наличии автотранспорта и сведения о доходах близких родственникв в декларации главы МВД отсутствуют.

Напомним, в отчете за 2021 год он указывал наличие квартиры площадью 60,4 квадратных метра, земли несельскохозяйственного назначения площадью 40,3 гектара и земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1 гектар.