Кто лишится званий? На обсуждение вынесли новый проект закона

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Закон «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий». Документ должен обновить порядок присвоения званий ряду государственных органов и привести законодательство в соответствие с текущей системой госуправления.

Проект предлагает уточнить перечень ведомств, в которых присваивают специальные и классные чины, поменяв упоминание «таможенных служб и органов прокуратуры» на «оперативные и следственные подразделения таможенного органа». Одновременно часть норм, утративших актуальность, предлагается исключить.

Существенные изменения затрагивают статью 10 закона. В новой редакции предлагается четко закрепить перечень воинских званий сотрудников Военной прокуратуры — от младшего лейтенанта юстиции до генерал-майора юстиции.

Также предусматриваются уточнение статей 5 и 11 в части распространения нормы на органы прокуратуры, исключение устаревших положений статьи 12, а из статьи 13 — воинских званий генерал-майора и генерал-лейтенанта таможенной службы.

Приложение к действующему закону планируют изложить в обновленной редакции.