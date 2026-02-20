17:52
Общество

Глава ГКНБ: Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную службу

Фото Жогорку Кенеша

В системе ГКНБ проводятся структурные и организационно-штатные реформы. Они носят системный характер и направлены на формирование мобильной, профессиональной и прозрачной структуры, способной эффективно обеспечивать национальную безопасность и защиту конституционного строя с учетом меняющейся международной обстановки. Об этом в интервью одному из местных изданий заявил новый глава спецслужб Жумгалбек Шабданбеков.

«Реформы проводят поэтапно, с соблюдением законодательства и учетом приоритетов государственной политики в сфере безопасности. Структурная реформа реализована, из состава ГКНБ вывели подразделения государственной охраны и Пограничной службы.

Что касается организационно-штатных реформ, стоит подчеркнуть, что преобразования предусматривают оптимизацию штатной численности, перераспределение функциональных обязанностей, усиление аналитической работы и укрепление кадрового потенциала. Особое внимание уделяется дисциплине, персональной ответственности, морально-духовной подготовленности сотрудников и внедрению современных управленческих подходов», — отметил он.

В рамках реформ «основной упор сделают на классические и традиционные методы оперативной и аналитической работы».

Глава госкомитета считает, что «нужна деполитизация ГКНБ, подразумевающая освобождение его от влияния политических партий, идеологий и чьих бы то ни было конъюнктурных интересов. Госкомитет национальной безопасности не должен быть политическим инструментом».

«Следующий важнейший шаг — профессионализация структуры, иными словами, приоритет профессионализма над политической лояльностью при назначениях на руководящие должности», — заявил он.

В перспективе ГКНБ для повышения эффективности работы будет искоренять любые проявления трайбализма и регионализма, назначения, продвижения и оперативные решения будут базироваться только на профессиональных качествах.

Жумгалбек Шабданбеков 

«В противном случае, особенно в силовых структурах, создаются условия для преследования инакомыслящих, роста коррупции, с которой ГКНБ успешно борется, парализуют оперативную деятельность и, более того, могут привести к негативным последствиям, дискредитируя органы безопасности. Система неуклонно уходит от логики географии к логике компетенций, что в конечном итоге является шагом к более зрелой политической модели государства», — сказал он.

По словам главы ГКНБ, «качественная реформа госкомитета предполагает перевод ведомства на законные рельсы — переход от изживших себя жестких военных методов к правовым, гражданским методам управления и обеспечения государственной безопасности. Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную национальную службу, соответствующую нынешним реалиям».
