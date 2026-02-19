Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника

Назначение Жанара Акаева мэром Оша стало неожиданностью для всех, активно отслеживающих политическую повестку Кыргызстана. У Акаева устойчивая репутация публичного политика, без опыта в реальном секторе, а городское хозяйство — все-таки сложная многоуровневая система, требующая определенных навыков, знаний и аппаратной гибкости. Впрочем, считается, что последней ему не занимать, а значит и времени для «пробы пера» в новом статусе у него будет достаточно.

Фото мэрия города Ош. Жанар Акаев приступает к обязанностям мэра Оша



Будет ли у нового мэра такая же мощная «политическая опора»

Фото Эмилбек Каптагаев

Пока социальные сети активно обсуждают бэкграунд Акаева, сетуя на отсутствие у него менеджерского и экономического опыта, политические «зубры» сместили акцент с навыков и опыта на поддержку и опору со стороны власти. Эмилбек Каптагаев в своем аккаунте прямо пишет: «Прежний мэр, имея за спиной мощную поддержку, действовал очень напористо: говорил, что сделает то, что считалось невозможным, заполнит то, что считалось невосполнимым. Сам себе был и законом, и судом — где хотел снести, там сносил, где хотел копать, там копал. Конечно, его усилия не пропали даром: он многое исправил и привел в порядок, придал городу новый облик, сумел осуществить ряд радикальных изменений», и задается вопросом: «хватит ли сил у Жанара Акаева, на какую «гору» он будет опираться и на какую силу положится?»

Фото Миржан Балыбаев

Комментарий медиаэксперта Миржана Балыбаева тоже звучит в унисон размышлениям Каптагаева: «За время работы Жениша Токторбаева в 2025 году городу Ошу из республиканского бюджета было выделено 6,5 миллиарда сомов. В дополнение к этому поступило 1,5 миллиарда сомов в виде «добровольной помощи» от предпринимателей. Все эти средства пришли благодаря авторитету и влиянию его одноклассника [экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева]. Самое главное — опираясь на поддержку одноклассника, он проводил сносы и работал, никого не боясь. Будет ли у Жанара Акаева такая же «крыша» и столь значительная финансовая поддержка?»

Бывший глава пресс-службы ЖК Ибраим Нуракун уулу, комментируя назначение Жанара Акаева мэром Оша, отмечает, что он более 15 лет входит в топ-30 лидеров страны и пришел в парламент с рекордным числом голосов. При этом Ибраим Нуракун уулу отмечает трансформацию Акаева из защитника свободы слова в лоббиста социальных проблем — строительство дорог и мостов, детских садов и школ.

Фото Ибраим Нуракун уулу



По мнению Нуракун уулу, фигура Жанара Акаева на должности мэра Оша может стать началом реализации курса президента на «управление разумом, а не силой», однако поздравлять нового мэра он не спешит, считая это назначение не привилегией, а тяжелейшим экзаменом.

Успех часто зависит от поддержки центра

Жанар Акаев не случайный человек, отмечает политический эксперт из Оша Тологон Келдибаев, комментируя последние события 24.kg. По его словам, Акаев зарекомендовал себя как политик, пользующийся доверием общества, что говорит о его понимании ответственности.

«Должность мэра — прежде всего, управленческая и хозяйственная работа, однако в Кыргызстане успех часто зависит не только от личного опыта, но и от политической воли, команды и поддержки центра», — отмечает он.

Фото Тологон Келдибаев

Эксперт подчеркнул, что сильная сторона Акаева — умение работать с людьми и знание проблем изнутри; при наличии полномочий и поддержке центра он способен внести реальный вклад в развитие Оша и укрепить свой политический вес.

Келдибаев дал жесткую оценку методам Женишбека Токторбаева, назвав их беспрецедентным захватом власти.

«Он стал сам себе и мэром, и прокурором, и судом, и судоисполнителем, и архитектором. Самое печальное, что ни городская прокуратура, ни другие силовые структуры не посмели остановить его незаконные действия. В итоге разрушен бизнес множества предпринимателей. Новому мэру восстановить былое доверие бизнеса будет крайне сложно», — отмечает эксперт.

По его данным, в прошлом году из республиканского бюджета для Оша было выделено 6 миллиардов сомов. Это позволило реализовать крупные инфраструктурные проекты. Однако сегодня выделяется лишь 350 миллионов сомов. Этот резкий контраст в финансировании станет серьезным вызовом для Жанара Акаева, которому придется искать ресурсы для развития города в условиях крайне ограниченного бюджета.

Риски: провокации и саботаж

Ош всегда был городом «мэров-харизматов». Женишбек Токторбаев, Мелис Мырзакматов, Таалайбек Сарыбашов задали моду на активный пиар и публичность.

Предпринимательница Рысгуль Акимжанова считает, что планку того, каким должен быть мэр Оша, в свое время задрал Мелис Мырзакматов. С тех пор каждый новый градоначальник, пытаясь «превзойти Мелиса», вынужден придумывать что-то новое и работать буквально на износ.

Фото Рысгуль Акимжанова

«Жанару теперь понадобятся огромная сила и выдержка. С одной стороны, народ будет постоянно его сравнивать с предшественниками, с другой — власть будет требовать результатов. К тому же провокаторы будут пытаться манипулировать ситуацией, а саботажники — подставить. В такой обстановке ему придется несладко», — отметила она.

Вопрос о будущем Жанара Акаева остается открытым: станет ли южная столица трамплином для его дальнейшего взлета или, как показывает опыт многих предшественников, это кресло окажется финальной точкой в его активной политической карьере.