Жанар Акаев прокомментировал вопрос долгов мэрии города Ош

Точной информации по долгам, образовавшимся за время деятельности бывшего мэра Оша, в настоящее время нет. Об этом заявил журналистам действующий градоначальник Жанар Акаев.

По его словам, этот вопрос изучают соответствующие органы и специалисты.

Жанар Акаев вновь пообещал завершить начатые в Оше проекты.

«В городе начат ряд хороших проектов, таких как строительство эстакадного моста, к примеру. Нельзя сказать, что все начинания плохие. Все хорошие проекты, начатые прежними мэрами, нужно завершить. Попросим помощи из республиканского бюджета, Стабилизационного фонда. Ведем переговоры с главой кабмина и президентом, чтобы закончить начатые проекты», — сказал он.

Жанар Акаев добавил: «Если будем обсуждать, кто что сделал и сколько долгов образовалось, потеряем время. Нужно продолжать работать. В ближайшие дни соберем предпринимателей. На следующей неделе собирается горкенеш. На этот год бюджет Оша на 1,8 миллиарда сомов больше, чем в прошлом, — 5,2 миллиарда».

Отметим, в соцсетях обсуждают решение бывшего мэра южной столицы отремонтировать здание муниципалитета.