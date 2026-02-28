20:48
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть

Жанар Акаев прокомментировал вопрос долгов мэрии города Ош

Точной информации по долгам, образовавшимся за время деятельности бывшего мэра Оша, в настоящее время нет. Об этом заявил журналистам действующий градоначальник Жанар Акаев.

По его словам, этот вопрос изучают соответствующие органы и специалисты.

Жанар Акаев вновь пообещал завершить начатые в Оше проекты.

«В городе начат ряд хороших проектов, таких как строительство эстакадного моста, к примеру. Нельзя сказать, что все начинания плохие. Все хорошие проекты, начатые прежними мэрами, нужно завершить. Попросим помощи из республиканского бюджета, Стабилизационного фонда. Ведем переговоры с главой кабмина и президентом, чтобы закончить начатые проекты», — сказал он.

Жанар Акаев добавил: «Если будем обсуждать, кто что сделал и сколько долгов образовалось, потеряем время. Нужно продолжать работать. В ближайшие дни соберем предпринимателей. На следующей неделе собирается горкенеш. На этот год бюджет Оша на 1,8 миллиарда сомов больше, чем в прошлом, — 5,2 миллиарда».

Отметим, в соцсетях обсуждают решение бывшего мэра южной столицы отремонтировать здание муниципалитета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364005/
просмотров: 3771
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше проходят рейды для обеспечения безопасности детей, читающих жарамазан
Опрос в Оше: сколько горожане готовы потратить на подарок к 8 Марта
Государству возвращен 1 гектар пастбищных земель
Снос двух школ в Оше. Учеников одной из них перевели на онлайн-обучение
Ош готовит 100-дневный план развития города
Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов
Жительница Оша пожаловалась на вырубку деревьев и неэффективное озеленение
После беседы с президентом мэр Оша объявил о новых приоритетах
Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов