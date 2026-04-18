Общество

Мэр Оша провел ночной рейд по строительным объектам

Мэр Оша Жанарбек Акаев в ночное время проверил ход строительных работ в городе, уделив внимание их качеству и срокам выполнения. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Глава города совершил ночной объезд строительных объектов, чтобы на месте ознакомиться с темпами и качеством проводимых работ. Основное внимание было уделено строительству тротуаров, а также реализации инфраструктурных проектов.

В мэрии отметили, что подобные рейды проводятся на регулярной основе в рамках контроля за развитием городской инфраструктуры.

Как сообщил сам Жанарбек Акаев, во время объезда он побывал на улицах и в парках города, где в позднее время продолжались работы. В частности, около 23.30 он встретился с рабочими и поблагодарил их за труд.

По его словам, реконструкция парка имени Алишера Навои должна быть полностью завершена к 1 мая. Кроме того, планируется расширение одного из проблемных участков дороги, где часто образуются заторы — на повороте добавят еще одну полосу.

Мэр подчеркнул, что такие меры не решат проблему пробок полностью, но позволят частично снизить нагрузку на дороги. Ночные проверки, по его словам, будут продолжены.
