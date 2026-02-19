В Кыргызстане назначены новые министры: кадровые решения президента

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении трех новых министров, кандидатуры которых накануне одобрены Жогорку Кенешем.

Урматбек Шамырканов назначен министром чрезвычайных ситуаций. Ему предстоит курировать вопросы гражданской защиты, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения.

Министром транспорта и коммуникаций назначен Талантбек Солтобаев. В его компетенцию входят развитие дорожной инфраструктуры, транспортной логистики и модернизация коммуникационных систем страны.

Министром природных ресурсов, экологии и технического надзора стал Акыл Токтобаев. Новому руководителю ведомства предстоит заниматься вопросами рационального использования природных ресурсов, экологической политики и контроля в сфере технической безопасности.

Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.

Напомним, 16 февраля глава государства отправил прежнее руководство министерств в отставку.