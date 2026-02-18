Парламент одобрил кандидатуры трех новых министров без обсуждения

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на назначение трех новых руководителей министерств. Кандидатуры поддержаны единогласно и без процедуры обсуждения: парламентарии решили не задавать претендентам вопросы.

Согласно решению народных избранников, одобрение получили:

Урматбек Шамырканов на должность министра чрезвычайных ситуаций;

Талантбек Солтобаев на должность министра транспорта и коммуникаций;

Акыл Токтобаев на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Напомним, 16 февраля президент Садыр Жапаров подписал указы об освобождении от занимаемых должностей прежних руководителей: Бообека Ажикеева (МЧС), Абсаттара Сыргабаева (Минтранс) и Медера Машиева (Минприроды).