Парламент одобрил кандидатуры трех новых министров без обсуждения

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на назначение трех новых руководителей министерств. Кандидатуры поддержаны единогласно и без процедуры обсуждения: парламентарии решили не задавать претендентам вопросы.

Согласно решению народных избранников, одобрение получили:

  • Урматбек Шамырканов на должность министра чрезвычайных ситуаций;
  • Талантбек Солтобаев на должность министра транспорта и коммуникаций;
  • Акыл Токтобаев на должность министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Напомним, 16 февраля президент Садыр Жапаров подписал указы об освобождении от занимаемых должностей прежних руководителей: Бообека Ажикеева (МЧС), Абсаттара Сыргабаева (Минтранс) и Медера Машиева (Минприроды).
