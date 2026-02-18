В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков

В Кыргызстане выпускники автошкол не смогут сразу получить постоянное водительское удостоверение. Вместо него вводится «временное национальное водительское удостоверение» со сроком действия один год. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Согласно документу, стандартное обучение длится 10 месяцев. Но если курсант демонстрирует высокие результаты в учебе, он, отучившись не менее четырех месяцев, получает право на раннюю сдачу экзаменов.

Независимо от сроков обучения, выпускники автошкол не смогут сразу получить постоянное водительское удостоверение. Вводимое временное удостоверение будет действительно исключительно на территории республики.

Главным условием получения постоянных прав станет дисциплина на дорогах. Если в течение первого года водитель совершит три или более нарушения ПДД (либо станет виновником ДТП), его временное удостоверение будет аннулировано. В таком случае нарушителю придется пройти повторное принудительное обучение в государственной автошколе в течение еще шести месяцев. Те, кто успешно прошел испытательный срок, получают национальное удостоверение.

Разработчики реформы поясняют, что такие меры вызваны ростом числа ДТП с участием неопытных водителей. Новая система создает «поэтапный допуск» к управлению транспортом: первый год станет для новичков проверкой на адекватность и знание правил в реальных дорожных условиях. Для тех, кто уже имеет постоянные права, правила остаются прежними.

Проект постановления кабмина до 27 февраля находится на общественном обсуждении.

Напомним, реформа в системе подготовки водителей и выдачи водительских удостоверений началась под личным контролем президента Садыра Жапарова в конце 2025 года.