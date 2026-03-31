Код 95 и международные права: что нужно водителям в КР для работы за границей

Кыргызстанским водителям, работающим в сфере зарубежных грузоперевозок, необходимо оформлять международные водительские удостоверения и специальный код 95 для легальной работы за границей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов.

По его словам, наряду с национальными водительскими удостоверениями существуют и международные, требования, закрепленные Венской конвенцией о дорожном движении — в том числе по формату, содержанию и техническим параметрам документа.

Он отметил, что в странах, не ратифицировавших эту конвенцию, кыргызстанские водители могут дополнительно оформить международные водительские удостоверения.

Отдельное внимание уделено так называемому коду 95. Как сообщил заведующий отделом водительского состава ГЦ РТС и ВС Адилет Сейталиев, этот код подтверждает профессиональную квалификацию водителя и является обязательным при трудоустройстве за границей для управления грузовыми автомобилями (категории C, C+E) и автобусами (D, D+E) в странах Европейского союза.

По его словам, срок получения кода 95 зависит от стажа:

если водительское удостоверение выдано до 2009 года, оформление занимает 1-2 недели;

если после 2009 года — около 4 недель.

Адилет Сейталиев также подчеркнул, что водительские удостоверения нового образца 2025 года полностью соответствуют требованиям Венской конвенции и содержат все необходимые данные для получения кода 95.

«На сегодняшний день нет случаев, чтобы граждане не могли получить этот код из-за несоответствия документов», — отметил он.