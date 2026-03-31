Общество

Код 95 и международные права: что нужно водителям в КР для работы за границей

Кыргызстанским водителям, работающим в сфере зарубежных грузоперевозок, необходимо оформлять международные водительские удостоверения и специальный код 95 для легальной работы за границей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава Тынычбек Саидов.  

По его словам, наряду с национальными водительскими удостоверениями существуют и международные, требования, закрепленные Венской конвенцией о дорожном движении — в том числе по формату, содержанию и техническим параметрам документа.

Он отметил, что в странах, не ратифицировавших эту конвенцию, кыргызстанские водители могут дополнительно оформить международные водительские удостоверения.

Отдельное внимание уделено так называемому коду 95. Как сообщил заведующий отделом водительского состава ГЦ РТС и ВС Адилет Сейталиев, этот код подтверждает профессиональную квалификацию водителя и является обязательным при трудоустройстве за границей для управления грузовыми автомобилями (категории C, C+E) и автобусами (D, D+E) в странах Европейского союза.

По его словам, срок получения кода 95 зависит от стажа:

  • если водительское удостоверение выдано до 2009 года, оформление занимает 1-2 недели;
  • если после 2009 года — около 4 недель.

Адилет Сейталиев также подчеркнул, что водительские удостоверения нового образца 2025 года полностью соответствуют требованиям Венской конвенции и содержат все необходимые данные для получения кода 95.

«На сегодняшний день нет случаев, чтобы граждане не могли получить этот код из-за несоответствия документов», — отметил он.
Материалы по теме
Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов
В УПСМ призвали обеспечить офлайн-работу «Тундука» по водительским правам
Новые водительские права признаны в Европе: разъяснения МИД КР и управделами
В Бишкеке стабилизировали процесс обмена водительских удостоверений
Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав
Срочную выдачу водительских удостоверений хотят внедрить в Кыргызстане
В Бишкеке задержан сотрудник милиции — обещал получить водительские права
Бесплатная замена водительских прав в Кемине. Очереди и неожиданные расходы
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
31 марта, вторник
16:29
Вывоз крупных сумм наличности в страны ЕАЭС разрешили через 17 аэропортов Вывоз крупных сумм наличности в страны ЕАЭС разрешили ч...
16:27
В муниципальных квартирах живут лица, не имеющие отношения к мэрии — депутат БГК
16:22
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
16:21
В Налоговой службе смена руководства: назначены новые замглавы
16:19
Пансионат и 3 гектара земли на Иссык-Куле вернули государству