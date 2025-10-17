Запрет на импорт нефти и газа из России с 2026 года поддержали в Европарламенте

Комитеты Европарламента по промышленности, исследованиям, энергетике, а также по международной торговле одобрили законопроект, запрещающий импорт российского природного газа — как трубопроводного, так и сжиженного — с 1 января следующего года. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025-го, будут действовать до 17 июня 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2027-го. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Таким образом, депутаты ужесточили требования Еврокомиссии, которая предлагала расторгнуть долгосрочные газовые контракты с РФ с января 2028 года. Запрет также расширен теперь на нефть и нефтепродукты из России.

Работу над законопроектом продолжат совместно с Советом Евросоюза. После этого документ должен быть вынесен на голосование сессии Европарламента и затем формально утвержден Советом ЕС.

Согласно регламентным мерам, изложенным в законопроекте, в качестве предлога для расторжения контрактов на импорт российского газа энергетические компании могут указать «форс-мажорные обстоятельства», «поскольку юридически обязательный запрет на дальнейший импорт, предусмотренный этим новым регламентом, прямо определяется как суверенный акт, находящийся вне их контроля».

Европарламент также предлагает запретить с 1 января 2026-го временное хранение российского природного газа в хранилищах на территории Европейского союза. Чтобы устранить возможность обхода этой нормы, энергооператорам придется предоставлять таможенным органам более четкие и подробные доказательства страны происхождения газа до того, как он будет ввезен или закачан в газохранилище.

Помимо этого, в законопроекте предлагается запретить с начала следующего года любой импорт российской нефти, включая нефтепродукты. До этой даты для импорта потребуются разрешение таможни и верификация государства происхождения нефти.