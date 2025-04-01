Глава ЕК назвала саммит в Самарканде элементом ответа Европы на пошлины США

Глава Европейской комиссии назвала саммит ЕС — Центральная Азия в Самарканде элементом ответа Европы на пошлины США. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

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По ее словам, ЕК рассматривает предстоящий 4 апреля в Узбекистане саммит Евросоюз — Центральная Азия как один из элементов европейского ответа на пошлины Соединенных Штатов в рамках стратегии диверсификации торговых отношений ЕС с иностранными партнерами.

«Элементом нашей стратегии (ответа на тарифы США) станет торговая диверсификация. Торговля идет туда, где есть бизнес. Европа имеет торговые соглашения уже с 76 странами, и Европейский союз расширяет эту сеть», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, вместе с председателем Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе они отправляются в Самарканд на первый в истории саммит Евросоюза и государств Центральной Азии.

Первый саммит между Европейским союзом и Центральной Азией состоится 3-4 апреля в Самарканде. На встрече под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева соберутся лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Ожидается, что в ходе саммита ЕС подтвердит свою приверженность расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая транспорт и цифровую связь, важнейшие сырьевые ресурсы, партнерство в области экономики и безопасности, энергетического перехода.