Адылбек Касымалиев потребовал прекратить «наезды» на бизнес в городе Ош

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев на коллегии в городе Оше жестко раскритиковал необоснованные проверки предпринимателей и поручил прекратить незаконное вмешательство в работу бизнеса.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений в обществе кадровых вопросов в муниципалитете южной столицы. Однако глава кабмина сделал акцент именно на экономической дисциплине и защите предпринимателей.
Он напомнил, что в стране действует мораторий на проверки и любые контрольные мероприятия должны проводить исключительно в рамках закона и при наличии оснований.
Отдельное поручение дано органам прокуратуры. По словам главы кабмина, они должны взять ситуацию под жесткий контроль и не допускать злоупотреблений.
Адылбек Касымалиев также отметил, что вклад предпринимателей в экономику страны является существенным.
Бизнес платит налоги. За счет этих налогов мы живем, строятся дороги и другие объекты. Их вклад в экономику огромный.Адылбек Касымалиев
Глава кабмина подчеркнул, что поддержка предпринимательства остается приоритетом государственной политики, а любые формы давления и коррупционных проявлений должны быть пресечены.