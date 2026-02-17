18:01
Власть

Адылбек Касымалиев потребовал прекратить «наезды» на бизнес в городе Ош

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев на коллегии в городе Оше жестко раскритиковал необоснованные проверки предпринимателей и поручил прекратить незаконное вмешательство в работу бизнеса.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в обществе кадровых вопросов в муниципалитете южной столицы. Однако глава кабмина сделал акцент именно на экономической дисциплине и защите предпринимателей.

«Необоснованные и незаконные проверки должны быть полностью прекращены. МВД, МЧС, Налоговая служба, еще раз говорю, прекратите незаконное давление на бизнес. Если есть нарушение закона — это одно. Но просто приходить и требовать «дай столько-то, принеси то-то» — такого больше быть не должно», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он напомнил, что в стране действует мораторий на проверки и любые контрольные мероприятия должны проводить исключительно в рамках закона и при наличии оснований.

Отдельное поручение дано органам прокуратуры. По словам главы кабмина, они должны взять ситуацию под жесткий контроль и не допускать злоупотреблений.

Адылбек Касымалиев также отметил, что вклад предпринимателей в экономику страны является существенным.

Бизнес платит налоги. За счет этих налогов мы живем, строятся дороги и другие объекты. Их вклад в экономику огромный.

Адылбек Касымалиев

Глава кабмина подчеркнул, что поддержка предпринимательства остается приоритетом государственной политики, а любые формы давления и коррупционных проявлений должны быть пресечены.
