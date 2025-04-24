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Трех парней задержали по подозрению в отмывании доходов от онлайн-казино 1-Xbet

Правоохранители задержали трех 20-летних парней по подозрению в легализации и отмывании денег, поступавших от деятельности онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным милиции, одного из парней водворили в СИЗО.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУУР МВД в ходе мониторинга мессенджера Telegram выявили бот-канал xCoin.KG, владелец которого осуществлял прием ставок, пополнение и вывод денег через банковские карты Кыргызстана из букмекерской конторы 1-Xbet, не имеющей лицензии на осуществление деятельности онлайн-казино на территории республики.

Возбуждено дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались владелец бот-канала xCoin.KG 20-летний А.К. и два 20-летних оператора А.И. и У.У. Владельца бот-канала водворили под стражу. Сотрудники милиции проводят работы по установлению других участников преступной схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327183/
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