В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров

В кабинете министров Кыргызской Республики произвели кадровые изменения. Абсаттар Сыргабаев освобожден от занимаемой должности министра транспорта и коммуникаций.
Также от должности освобожден министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.
Исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций назначили Талантбека Солтобаева. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш.
Ранее его задерживал ГКНБ по ремонту улицы Шералиева в Нарыне.
Ранее сообщалось о назначении и. о. главы МЧС. Им стал Урматбек Шамырканов.