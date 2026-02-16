В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров

В кабинете министров Кыргызской Республики произвели кадровые изменения. Абсаттар Сыргабаев освобожден от занимаемой должности министра транспорта и коммуникаций.

Также от должности освобожден министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций назначили Талантбека Солтобаева. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш.

Ранее его задерживал ГКНБ по ремонту улицы Шералиева в Нарыне.

Фото из интернета

Фото из интернета. Акыл Токтобаев

Кроме того, исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Акыл Токтобаев. Его кандидатура также внесена в Жогорку Кенеш для согласования.После рассмотрения парламентом будет принято окончательное решение об их утверждении в должностях.