12:56
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров

В кабинете министров Кыргызской Республики произвели кадровые изменения. Абсаттар Сыргабаев освобожден от занимаемой должности министра транспорта и коммуникаций.

Также от должности освобожден министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Исполняющим обязанности министра транспорта и коммуникаций назначили Талантбека Солтобаева. Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш.

Ранее его задерживал ГКНБ по ремонту улицы Шералиева в Нарыне.

из интернета
Фото из интернета
Кроме того, исполняющим обязанности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора назначен Акыл Токтобаев. Его кандидатура также внесена в Жогорку Кенеш для согласования.
из интернета
Фото из интернета. Акыл Токтобаев
После рассмотрения парламентом будет принято окончательное решение об их утверждении в должностях.

Ранее сообщалось о назначении и. о. главы МЧС. Им стал Урматбек Шамырканов.

из интернета
Фото из интернета. Урматбек Шамырканов

Ссылка: https://24.kg/vlast/362142/
просмотров: 1067
Версия для печати
Материалы по теме
Улан Бийбосунов возглавил управление ГКНБ по Бишкеку
Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Таджикистана
В КР сокращены сроки получения спецразрешений для тяжеловесных грузовиков
Усилены функции «Салык Сервис»: он займется информированием граждан
Кабмин продлил внешнее управление в компании «Кум-Шагыл» до мая 2026 года
В Кыргызстане готовят реформу: в школах и вузах начнут обучать на климатологов
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Кабмин усилил правила карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызстане
Утвержден новый порядок оформления и выдачи проездных документов беженцам
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
12:55
Похищение человека средь бела дня: в Чуйской области задержали подозреваемых Похищение человека средь бела дня: в Чуйской области за...
12:53
По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
12:33
В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров
12:33
Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке
12:29
Новый закон внесли в ЖК: учет выбросов, квоты и климатфинансирование