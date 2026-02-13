11:00
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал указ, предусматривающий поэтапный отказ от субсидирования предприятий теплоснабжения.

Документ подписан 11 февраля и устанавливает, что мероприятия по отказу от субсидий реализуют до 2033 года.

По данным Министерства энергетики, из-за низких тарифов ежегодно из бюджета на субсидии для населения выделяют около 2 миллиардов сомов. 

Ранее сообщалось, что власти планируют вывести энергетику, включая теплоснабжение, на самоокупаемость к 2023-му. Об этом также говорится в Программе развития республики на ближайшие четыре года. Сейчас в стране ежегодно увеличивают тарифы и на электроэнергию, и на теплоснабжение. 
