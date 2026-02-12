11:32
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Зеленский опроверг планирование президентских выборов в Украине

Утверждения о том, что 24 февраля назовут дату выборов, я услышал сегодня впервые, заявил журналистам президент Украины, комментируя публикацию в Financial Times, в которой утверждалось, что 24 февраля Владимир Зеленский объявит дату новых президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

«О намерении объявить выборы 24-го я слышу впервые. Впервые услышал, наверное, от Financial Times, а сейчас второй раз слышу от вас. Во-вторых, я много раз говорил о выборах: мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности», — сказал он.

Financial Times писала, Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией после того, как администрация американского президента потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, угрожая в противном случае лишить страну гарантий безопасности.

