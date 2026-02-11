14:12
Власть

Депутат просит разработать программу поддержки специалистов в сельском хозяйстве

Депутат Салтанат Аманова просит разработать программу поддержки специалистов в сельском хозяйстве. Об этом она сообщила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, в последние годы многие молодые ездят в Германию, Великобританию на заработки в сфере сельского хозяйства.

«Кто-то постоянно ездит, кто-то, съездив один раз, остается в стране. К нам обращаются многие граждане, которые хотят развивать сельское хозяйство на родине, применяя накопленный за рубежом опыт. Они просят кабмин разработать меры поддержки в виде предоставления земли в аренду, беспроцентных кредитов для закупки ими оборудования. Правительству следует продумать программу поддержки таких граждан, чтобы удержать их на родине и создать новые рабочие места», — добавила Салтанат Аманова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361561/
просмотров: 173
